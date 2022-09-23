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Страны БРИКС подтвердили необходимость всеобъемлющей реформы ООН

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Страны БРИКС подтвердили необходимость реформирования Организации Объединённых Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ).
Страны БРИКС подтвердили необходимость всеобъемлющей реформы ООН
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Министры подтвердили свою приверженность укреплению и реформированию многосторонней системы, особенно ООН и её главных органов, с тем чтобы сделать институты и инструменты глобального управления более инклюзивными, репрезентативными, основанными на участии», — цитирует заявление РИА Новости.

20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров направился в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН.

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