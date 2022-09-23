Страны БРИКС подтвердили необходимость всеобъемлющей реформы ООН
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Министры подтвердили свою приверженность укреплению и реформированию многосторонней системы, особенно ООН и её главных органов, с тем чтобы сделать институты и инструменты глобального управления более инклюзивными, репрезентативными, основанными на участии», — цитирует заявление РИА Новости.
20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров направился в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН.