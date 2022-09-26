В Свердловской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.
По данным регионального Департамента информполитики, пожарные продолжают тушить возгорание торфа в районе деревни Большое Седельниково. К работам привлекли более 180 человек и 28 единиц спецтехники.
Также стало известно, что в Московской области действует первый класс пожароопасности, передаёт телеканал «360».
«Ещё рано говорить о завершении сезона, мы планируем его закрыть в середине ноября. Единичные пожары всё ещё возникают», — заявил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в октябре.