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В Свердловской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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В Свердловской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами — в настоящее время в регионе действует шесть таких пожаров на площади 193 га.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

По данным регионального Департамента информполитики, пожарные продолжают тушить возгорание торфа в районе деревни Большое Седельниково. К работам привлекли более 180 человек и 28 единиц спецтехники.

Также стало известно, что в Московской области действует первый класс пожароопасности, передаёт телеканал «360».

«Ещё рано говорить о завершении сезона, мы планируем его закрыть в середине ноября. Единичные пожары всё ещё возникают», — заявил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в октябре.

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