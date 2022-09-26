В Крыму предупредили о высокой пожароопасности на западе республики
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Особый противопожарный режим действует в республике с 20 мая.
Также стало известно, что в Тверской области первая половина недели будет прохладной, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России. Ночью в столице региона ожидается +2 °С, по области +1...+5 °С.
До четверга в дневное время в Твери прогнозируется +10...+12 °С днём, +5...+7 °С ночью.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в октябре.