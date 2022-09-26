В Крыму предупредили о высокой пожароопасности на западе республики

В Крыму предупредили о высокой пожарной опасности на западе республики с 26 по 29 сентября.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Особый противопожарный режим действует в республике с 20 мая.

Также стало известно, что в Тверской области первая половина недели будет прохладной, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России. Ночью в столице региона ожидается +2 °С, по области +1...+5 °С.

До четверга в дневное время в Твери прогнозируется +10...+12 °С днём, +5...+7 °С ночью.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в октябре.