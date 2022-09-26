Вышел трейлер сериала «Союз Спасения. Время гнева»

В сети вышел трейлер исторической многосерийной ленты «Союз Спасения. Время гнева».

В двухминутном трейлере сериала показан разговор декабристов, раскрывающий их замыслы, а также масштабные батальные сцены и скрупулёзно восстановленные с помощью компьютерной графики планы Санкт-Петербурга 1800-х.

Масштабная историческая драма «Союз Спасения. Время гнева» основана на реальных событиях. Её действие начинается весной 1814 года, когда русские офицеры празднуют в Париже победу над Наполеоном, а заканчивается у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге летом 1826-го. Главные герои — представители военной элиты, стремящиеся кардинально изменить порядок жизни в стране. Картина одновременно является предысторией и продолжением «Союза Спасения» 2019 года.

«В фильм «Союз Спасения» мы при всём желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы её рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине «Союз Спасения. Время гнева». Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает всё связанное с восстанием 1825 года. Это одновременно приквел и сиквел «Союза Спасения», а объём нового материала делает «Союз» чем-то вроде тизера сериала», — отметил Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала и продюсер проекта.

Роли в сериале исполнили Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Безруков, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков и другие.

Всего в картине более 100 персонажей, а в постановке массовых сцен принимали участие около 3 тыс. человек. Санкт-Петербург времён декабристов был воссоздан на экране при помощи многочисленных натурных съёмок в сочетании со сложной компьютерной графикой и, по словам авторов фильма, полностью соответствует изображениям из сохранившихся документов той эпохи.

«Эта историческая эпоха очень красивая, завораживающая и, надо сказать, что никто не видел такого Петербурга, который мы создали в сериале. Мы очень много снимали на натуре — во дворцах, исторических зданиях», — рассказал режиссёр проекта Илья Лебедев.

Премьера сериала «Союз Спасения. Время гнева» состоится в онлайн-кинотеатре KION 28 сентября.

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