В Омской области предупредили о понижении температуры в ближайшие дни

В Обь-Иртышском УГМС предупредили о понижении температуры в Омской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В воскресенье, 25 сентября, ночью похолодает до 0 °С, днём ожидается +11...+16 °С, но в некоторых районах потеплеет до +24 °С.

В понедельник, 26 сентября, в ночное время ожидается до -4 ˚С, днём до +11 °С.

Также стало известно, что в Татарстане в воскресенье прогнозируется ухудшение погоды — сильный дождь, ветер, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Дождь пройдёт утром и днём. Ветер местами до 16 м/с.

Ранее сообщалось, что в Кургане аномальная жара продлится до 25 сентября.