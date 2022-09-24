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В Омской области предупредили о понижении температуры в ближайшие дни

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В Обь-Иртышском УГМС предупредили о понижении температуры в Омской области в ближайшие дни.
В Омской области предупредили о понижении температуры в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © Mathias Podstawka / EyeEm

Об этом сообщает gorod55.ru.

В воскресенье, 25 сентября, ночью похолодает до 0 °С, днём ожидается +11...+16 °С, но в некоторых районах потеплеет до +24 °С.

В понедельник, 26 сентября, в ночное время ожидается до -4 ˚С, днём до +11 °С.

Также стало известно, что в Татарстане в воскресенье прогнозируется ухудшение погоды — сильный дождь, ветер, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Дождь пройдёт утром и днём. Ветер местами до 16 м/с.

Ранее сообщалось, что в Кургане аномальная жара продлится до 25 сентября.

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