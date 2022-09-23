В Кургане аномальная жара продлится до 25 сентября

По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально тёплая погода простоит в Кургане до воскресенья, 25 сентября. Местами в области сохранятся среднесуточные температуры воздуха выше нормы на семь и более градусов.

Об этом сообщает URA.RU.

Так, 19 сентября абсолютный максимум температуры воздуха составил +28 °С. Прошлый рекорд +27,5 °С зафиксирован в 2010 году.

20 сентября абсолютный максимум составил +30,4 °С, прошлый рекорд +27,8 °С отмечен в 1971 году.

21 сентября в Кургане был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +28,6 °С. Прошлый рекорд +27,5 °С был зафиксирован в 2010 году.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.