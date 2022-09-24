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Синоптик Тишковец: завтра дожди в Москве будут менее интенсивными

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Анастасия Белоусова
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с RT, что завтра, 25 сентября, дожди в столичном регионе будут менее интенсивными, чем сегодня.
Синоптик Тишковец: завтра дожди в Москве будут менее интенсивными
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Москве к 09:00 выпала одна пятая часть от сентябрьской нормы, а в отдельных районах — более половины положенного за сентябрь только за минувшую ночь», — рассказал синоптик.

По его словам, циклон смещается очень медленно, а температура воздуха будет ниже нормы.

«Не исключено, что сегодняшний день в Москве станет самым влажным 24 сентября за всю историю погоды. Завтра циклон будет ослабевать. Погода останется облачная, но дожди будут менее интенсивные, чем сегодня», — заключил Тишковец. 

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя.

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