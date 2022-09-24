Синоптик Тишковец: завтра дожди в Москве будут менее интенсивными
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«В Москве к 09:00 выпала одна пятая часть от сентябрьской нормы, а в отдельных районах — более половины положенного за сентябрь только за минувшую ночь», — рассказал синоптик.
По его словам, циклон смещается очень медленно, а температура воздуха будет ниже нормы.
«Не исключено, что сегодняшний день в Москве станет самым влажным 24 сентября за всю историю погоды. Завтра циклон будет ослабевать. Погода останется облачная, но дожди будут менее интенсивные, чем сегодня», — заключил Тишковец.
Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя.