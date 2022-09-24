В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте метеослужбы.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — заявили в Гидрометцентре.

При этом предупреждение о грозе будет действовать до 00:00 25 сентября.

Ранее в Подмосковье выпустили экстренное предупреждение из-за ливней.

Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.