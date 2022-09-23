Умер российский сценарист Борис Добродеев

Российский сценарист Борис Добродеев скончался в возрасте 95 лет.

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«23 сентября 2022 года на 96-м году ушёл из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Добродеев Борис Тихонович», — говорится в сообщении.

С 1957 года он работал в качестве киносценариста. В общей сложности написал сценарии к нескольким десяткам художественных и документальных фильмов.

Ранее сообщалось, что режиссёр Игорь Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер на 91-м году жизни.