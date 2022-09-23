В Татарстане предупредили об усилении ветра до 20 м/с в субботу

В Татарстане ожидается ухудшение погоды в субботу, 24 сентября.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Утром и днём прогнозируется юго-западный ветер. Порывы могут достигать 15—20 м/с.

В Ставропольском крае на субботу объявлено штормовое предупреждение, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, местами по краю возможен сильный ливень. Дожди продолжатся и в воскресенье.

Ранее в Подмосковье выпустили экстренное предупреждение из-за ливней.