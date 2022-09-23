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В Татарстане предупредили об усилении ветра до 20 м/с в субботу

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В Татарстане ожидается ухудшение погоды в субботу, 24 сентября.
В Татарстане предупредили об усилении ветра до 20 м/с в субботу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Утром и днём прогнозируется юго-западный ветер. Порывы могут достигать 15—20 м/с.

В Ставропольском крае на субботу объявлено штормовое предупреждение, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, местами по краю возможен сильный ливень. Дожди продолжатся и в воскресенье.

Ранее в Подмосковье выпустили экстренное предупреждение из-за ливней.

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