В Татарстане предупредили об усилении ветра до 20 м/с в субботу
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Утром и днём прогнозируется юго-западный ветер. Порывы могут достигать 15—20 м/с.
В Ставропольском крае на субботу объявлено штормовое предупреждение, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу, местами по краю возможен сильный ливень. Дожди продолжатся и в воскресенье.
Ранее в Подмосковье выпустили экстренное предупреждение из-за ливней.