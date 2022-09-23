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Синоптик Шувалов спрогнозировал «дождливую и тоскливую» погоду в Москве на выходных

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Ангелина Шурпина
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в ближайшее время в столичном регионе.
Синоптик Шувалов спрогнозировал «дождливую и тоскливую» погоду в Москве на выходных
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, погода в Москве будет «пасмурной, дождливой и тоскливой», но, как подчеркнул синоптик, «надежда всё-таки остаётся».

«Приближается каспийский циклон, дожди начнутся на юго-востоке области уже ночью, в Москве — в промежутке с 6 до 8 утра. Самые сильные осадки ожидаются в субботу — около 22—25 мм — это до 40% месячной нормы. В воскресенье — 5—7 мм», — объяснил Шувалов.

Однако, по мнению эксперта, это «восполнит тот недостаток влаги, который ощущается после засушливого августа».

Собеседник RT также отметил, что температура воздуха не будет превышать +10 °С в ночное и дневное время.

Кроме того, как пояснил метеоролог, прогнозируется «тяжёлая, низкая, непроницаемая» облачность.

Ранее в Подмосковье выпустили экстренное предупреждение из-за ливней.

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