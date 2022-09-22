Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал солнечную погоду в Москве в середине октября.

«Сейчас сезон осени, синоптики живут в своём исчислении времени, вот после осени наступает предзимье — это где-то с середины октября. И в период предзимья ещё могут возвращаться тёплые деньки», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, нет такого момента, с которого регион окончательно попадает в холодный сезон.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.