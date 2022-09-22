военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вильфанд пообещал солнечную погоду в Москве в середине октября

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал солнечную погоду в Москве в середине октября.
Вильфанд пообещал солнечную погоду в Москве в середине октября
  • РИА Новости

«Сейчас сезон осени, синоптики живут в своём исчислении времени, вот после осени наступает предзимье — это где-то с середины октября. И в период предзимья ещё могут возвращаться тёплые деньки», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, нет такого момента, с которого регион окончательно попадает в холодный сезон.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить