В Челябинской области предупредили о похолодании до 0 °С

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

В ночь на пятницу, 23 сентября, в низинах может похолодать до 0 °С. В ночное время 24—25 сентября ожидается +1...+2 °С.

«При этом днём воздух будет по-прежнему прогреваться до непривычных для конца сентября температур, приближающихся к 30-градусной отметке», — рассказали синоптики.

Днём в пятницу — субботу прогнозируется +28...+29 °С, в воскресенье +15...+20 °С на севере, до +25 °С — на юге региона.

Также стало известно, что температура воздуха выше нормы прогнозируется до конца сентября в Нижегородской области, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

До 30 сентября ожидается +9...+11 °С в дневное время, что на один градус выше средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидают Краснодарский, Ставропольский, Приморский, Хабаровский край, Ростовскую, Ярославскую, Саратовскую области, республики Северного Кавказа и Сахалин.