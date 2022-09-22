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Синоптик Вильфанд пообещал сильные дожди в ряде регионов России

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Сильные дожди ожидают Краснодарский, Ставропольский, Приморский, Хабаровский края, Ростовскую, Ярославскую, Саратовскую области, республики Северного Кавказа и Сахалин, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В некоторых регионах ожидаются неблагоприятные события. В связи с прохождением фронтальных разделов и большой неустойчивостью с 22 по 24 сентября в Краснодарском крае, включая Сочи, будут сильные дожди, в том числе ливневого характера», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа аналогичная ситуация 22 и 23 сентября.

Также дожди 22 и 23 сентября пройдут в Ростовской, Ярославской и Саратовской областях, Приморском и Хабаровском краях, 24 сентября — на Сахалине.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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