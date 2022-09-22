В Оренбургской области ожидается жара до +30 °С

В Оренбургской области в пятницу, 23 сентября, сохранится жаркая погода.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС».

Местами в дневное время в регионе ожидается до +30 °С.

Также стало известно, что в Татарстане в ближайшие дни повышенный температурный фон будет постепенно снижаться, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В частности, 23 и 24 сентября в отдельных районах ожидается небольшой дождь, днём +19...+24 °С. В воскресенье, 25 сентября, в дневное время ожидается +13...+18 °С.

Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидают Краснодарский, Ставропольский, Приморский, Хабаровский край, Ростовскую, Ярославскую, Саратовскую области, республики Северного Кавказа и Сахалин.