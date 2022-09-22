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В Ленобласти ночные заморозки продержатся до 24 сентября

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В пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщают, что ночные заморозки продержатся в Ленобласти до 24 сентября.
В Ленобласти ночные заморозки продержатся до 24 сентября
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости».

В четверг, 22 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Температура +9...+14 °С, ветер северо-восточный, северный, слабый.

Такая погода продержится до субботы. В пятницу, 23 сентября, в отдельных районах ожидается туман.

Также, по сообщениям «Крыма 24», сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму вечером 22 сентября, ночью и утром 23 сентября.

«Вечером 22 сентября, ночью и утром 23 сентября в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны в ближайшее время ожидаются сильные дожди.

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