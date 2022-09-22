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«ВКонтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам

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Социальная сеть «ВКонтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«ВКонтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам
  • Legion-Media

Теперь разработчики смогут бесплатно использовать в своих инди-проектах технологию «ВКонтакте», которая считывает голос и переводит его в текст.

Отмечается, что технология распознавания речи, или ASR (Automatic Speech Recognition), внедряется в несколько кликов. Нейросети хорошо справляются с аудио с посторонними шумами, большим количеством сленга и сокращений.

Технологию можно попробовать через веб-интерфейс на специальной странице или интегрировать через публичный API «ВКонтакте». Решение подойдёт для стартапов, инди-проектов, личных pet-проектов для обучения и саморазвития. Версию с обработкой аудио до 100 минут в сутки можно применять для любых целей. А для безлимитного использования технологии можно отправить заявку на электронную почту.⠀

Ранее сообщалось, что «VK Звонки» представили бета-версию приложения для переговорных.

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