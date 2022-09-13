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«VK Звонки» представили бета-версию приложения для переговорных

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«ВКонтакте» запускает бета-версию приложения, которую можно установить на профессиональное оборудование для видеоконференций. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«VK Звонки» представили бета-версию приложения для переговорных
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Новая версия «VK Звонков» подойдёт для любых рабочих пространств, в том числе конференц-залов и переговорных любого размера и планировки, домашних офисов, учебных аудиторий.

Бета-версию приложения можно скачать с официального сайта сервиса https://calls.vk.com и установить на совместимое профессиональное оборудование для видеоконференций.

Пока приложение поддерживает устройства с ОС Windows 7 и выше, но в дальнейшем появится на других самых популярных платформах. Видеоконференцией можно управлять с помощью интерфейса, поддерживающего технологию мультитач.⠀

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила сервис для любителей бега.

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