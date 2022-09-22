Подмосковные театры посетили свыше 275 тысяч зрителей в минувшем сезоне

В театральном сезоне 2021—2022 годов спектакли, мюзиклы и балет в подмосковных центрах культуры посмотрели свыше 275 тыс. человек.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». Наибольшей популярностью у зрителей пользуются Московский Губернский театр — его посетили свыше 158 тыс. человек. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» посетили более 43 тыс. зрителей, Московский областной театр — около 36 тыс., Московский областной театр драмы и комедии — около 37 тыс., сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее сообщалось, что в Ярославле проходит Международный Волковский театральный фестиваль.