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Подмосковные театры посетили свыше 275 тысяч зрителей в минувшем сезоне

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В театральном сезоне 2021—2022 годов спектакли, мюзиклы и балет в подмосковных центрах культуры посмотрели свыше 275 тыс. человек.
Подмосковные театры посетили свыше 275 тысяч зрителей в минувшем сезоне
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Наибольшей популярностью у зрителей пользуются Московский Губернский театр — его посетили свыше 158 тыс. человек.

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» посетили более 43 тыс. зрителей, Московский областной театр — около 36 тыс., Московский областной театр драмы и комедии — около 37 тыс., сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Ярославле проходит Международный Волковский театральный фестиваль.

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