военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Ярославле открылся Международный Волковский театральный фестиваль

Короткая ссылка
В Ярославле начал работу Международный Волковский театральный фестиваль.
В Ярославле открылся Международный Волковский театральный фестиваль
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM.

В 2022 году фестиваль проходит под девизом «Русская литература на сцене Первого русского театра».

«В этом году мы решили сделать фестиваль, направленный на любителей театра и наших постоянных зрителей, но при этом не меняя саму основу. Это лучшее, что есть в театрах, которые решили показать свои достижения на данном фестивале», — заявил художественный руководитель театра имени Фёдора Волкова Сергей Пускепалис.

Среди участников — коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Ульяновска и Сухуми.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить