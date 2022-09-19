В Ярославле открылся Международный Волковский театральный фестиваль

В Ярославле начал работу Международный Волковский театральный фестиваль.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

В 2022 году фестиваль проходит под девизом «Русская литература на сцене Первого русского театра».

«В этом году мы решили сделать фестиваль, направленный на любителей театра и наших постоянных зрителей, но при этом не меняя саму основу. Это лучшее, что есть в театрах, которые решили показать свои достижения на данном фестивале», — заявил художественный руководитель театра имени Фёдора Волкова Сергей Пускепалис.

Среди участников — коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Ульяновска и Сухуми.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.