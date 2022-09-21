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Число автобусов до Петергофа увеличат во время Осеннего праздника фонтанов

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Число автобусов до Петергофа будет увеличено во время Осеннего праздника фонтанов, который посвятят 350-летию со дня рождения Петра I.
Число автобусов до Петергофа увеличат во время Осеннего праздника фонтанов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Мероприятие состоится 23 и 24 сентября. В эти дни увеличат количество автобусов на маршруте №210.

Ранее сообщалось, что к 350-летию со дня рождения Петра I будет представлен мультимедийный спектакль на Большом каскаде.

Агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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