В Петергофе пройдёт Осенний праздник фонтанов
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.
«Во время спектакля вы узнаете, как формировалось коллекционирование, зарождались музеи и какое внимание Пётр Великий уделял предметам», — заявили организаторы.
Также запланирован фейерверк.
Фестиваль пройдёт 23—24 сентября.
Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.