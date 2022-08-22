В Петергофе пройдёт Осенний праздник фонтанов

В Петергофе состоится Осенний праздник фонтанов. К 350-летию со дня рождения Петра I будет представлен мультимедийный спектакль на Большом каскаде.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

«Во время спектакля вы узнаете, как формировалось коллекционирование, зарождались музеи и какое внимание Пётр Великий уделял предметам», — заявили организаторы.

Также запланирован фейерверк.

Фестиваль пройдёт 23—24 сентября.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.