Безруков назвал смерть Пускепалиса трагедией

Актёр и режиссёр Сергей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Сергея Пускепалиса.

«Честно говоря, даже не верится, потому что буквально недавно виделись на открытии кинофестиваля в Ташкенте. Сергей был полон сил, энергии, планов. Он был замечательным артистом, замечательным режиссёром, обаятельнейшим человеком. Это, конечно же, трагедия», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, продюсер Елена Гликман в разговоре с «Радио 1» поделилась воспоминаниями о совместной работе с Пускепалисом.

«Мы с ним буквально только что были в Узбекистане, где представляли фильм «На острие». Только сидели за одним столом, обсуждали планы и то, как будем снимать продолжение картины», — сообщила Гликман.

По её словам, они много работали бок о бок, благодаря чему очень сдружились.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Сергея Пускепалиса в ДТП. Актёру было 56 лет.