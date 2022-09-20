Губернатор Ярославской области подтвердил гибель актёра Сергея Пускепалиса в ДТП

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель актёра Сергея Пускепалиса в ДТП.

«Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним ещё вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актёр, режиссёр и руководитель. Настоящий патриот», — написал Евраев в Telegram.

Губернатор выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам актёра и отметил, что гибель Пускепалиса — «огромная потеря для Ярославской области и всей страны».

Ранее появилась информация, что Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Ему было 56 лет.