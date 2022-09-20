Акция «День без турникетов» состоится 22—24 сентября в Москве

Акция «День без турникетов» будет проходить в Москве с 22 по 24 сентября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«С начала года в акции поучаствовали около 25 тыс. человек. В этот раз посетителей примут 137 площадок, 47 из них — впервые», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, гости акции узнают о создании мультфильмов, ознакомятся с современными перспективными профессиями, посетят тематические мастер-классы.

Предыдущая акция проходила в столице с 7 по 10 июля.