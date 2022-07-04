В Москве с 7 по 10 июля пройдёт акция «День без турникетов»

В Москве в рамках Российской креативной недели с 7 по 10 июля пройдёт акция «День без турникетов».

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

«Во время познавательной акции москвичи увидят, как работают столичные креативные пространства. Принять гостей готовы около 30 площадок — киностудии, продюсерские центры, мастерские по производству одежды, театры и галереи. Посетителям не только расскажут о повседневных задачах предприятий и творческих объединений, но и предложат попробовать себя в новом деле, например в шитье», — заявила Сергунина.

Московские модельеры познакомят участников с полным циклом производства коллекций: от создания эскиза до продажи готовых изделий в шоуруме, а на ВДНХ можно будет посетить музей «Золотая коллекция киностудии «Союзмультфильм» и посмотреть новые анимационные картины.

Для детей пройдут мастер-классы по игре на гитаре и барабанах, а также мастер-класс «Секреты эстрадного вокала».

Для участия в «Дне без турникетов» необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Клину стартовал VIII Международный фестиваль искусств имени Петра Чайковского под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.