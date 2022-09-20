Артистка Матасова назвала смерть Сергея Пускепалиса потерей для России

Заслуженная артистка России Лидия Матасова выразила соболезнования в связи со смертью актёра Сергея Пускепалиса.

«Такая потеря для страны… Мы с ним познакомились во МХАТе. Он предложил мне роль в спектакле «Последний срок» по Валентину Распутину. Но я оттуда вышла, не выпустила спектакль. Захворала. Но месяца два или три проработали с ним. Серёжа был очень интересный человек, безумно обаятельный, огромной доброты», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, Пускепалис был очень порядочным человеком.

Со своей стороны, депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с ФАН отметил общественную деятельность артиста, который был членом партии «Справедливая Россия — За правду».

«Мы все скорбим. Ещё вчера мои товарищи с ним обсуждали предстоящие задачи, обсуждали ситуацию, которая складывается в жизни. Он рассказывал о своих предстоящих ролях в кино. К сожалению, сегодня вот мы получили такую информацию. Хочется передать соболезнования всем близким, друзьям, родственникам», — сказал депутат.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Сергея Пускепалиса в ДТП. Актёру было 56 лет.