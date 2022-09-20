Екатерина Шпица выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса

Актриса Екатерина Шпица выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Сергея Пускепалиса.

«Он был замечательным. Очень открытый и жизнерадостный», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Пускепалиса выдающимся актёром.

«Я лично знал Сергея Витауто как замечательного, глубокого человека, общественного деятеля, принимавшего активное участие в работе партии «Справедливая Россия — За правду». Светлая ему память», — сказал Миронов.

По его словам, Пускепалис внёс большой вклад в развитие драматического искусства.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Сергея Пускепалиса в ДТП. Актёру было 56 лет.