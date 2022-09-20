Станислав Дужников назвал Сергея Пускепалиса человеком с большой душой

Актёр Станислав Дужников выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Сергея Пускепалиса.

«Я сам только что узнал о случившемся. Я, к сожалению, не знаю деталей аварии. Но это ужасно», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Дужникова, Пускепалис был замечательным человеком, актёром, режиссёром и другом.

«Человек, у которого большое сердце и большая душа», — отметил он в беседе с телеканалом «360».

Дужников и Пускепалис работали вместе в фильме «Метро».

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Сергея Пускепалиса в ДТП. Актёру было 56 лет.