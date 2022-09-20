Елена Драпеко назвала смерть Сергея Пускепалиса весомой утратой
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«Он был замечательным актёром, который запомнился во многих кинематографических работах, художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова и заслуженным артистом РФ. Для нас же он был настоящим товарищем в лице члена Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — заявила Драпеко в беседе с ФАН.
По её словам, артист честно работал не только для зрителей, но и для избирателей.
Соболезнования выразил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передаёт URA.RU.
«Это огромная утрата для всех нас, тяжело поверить в случившееся. Сергея хорошо знали и любили в Челябинской области, где он жил во время работы в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина в начале нулевых», — сказал Текслер.
По его словам, в регионе всегда будут помнить артиста.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Сергея Пускепалиса в ДТП. Актёру было 56 лет.