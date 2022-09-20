Елена Драпеко назвала смерть Сергея Пускепалиса весомой утратой

Депутат Госдумы актриса Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актёра Сергея Пускепалиса.

«Он был замечательным актёром, который запомнился во многих кинематографических работах, художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова и заслуженным артистом РФ. Для нас же он был настоящим товарищем в лице члена Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — заявила Драпеко в беседе с ФАН.

По её словам, артист честно работал не только для зрителей, но и для избирателей.

Соболезнования выразил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передаёт URA.RU.

«Это огромная утрата для всех нас, тяжело поверить в случившееся. Сергея хорошо знали и любили в Челябинской области, где он жил во время работы в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина в начале нулевых», — сказал Текслер.

По его словам, в регионе всегда будут помнить артиста.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Сергея Пускепалиса в ДТП. Актёру было 56 лет.