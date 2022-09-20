Актриса Ольга Бодрова рассказала о новой картине «Велга»

Дочь Сергея Бодрова актриса Ольга Бодрова рассказала о представленном на фестивале в Гатчине фильме «Велга», в котором она исполнила главную роль.

«Для меня это нежная история о хрупкости человеческих чувств, северная сказка о дружбе и любви», — призналась она в эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику».

Фильм снят по мотивам рассказов Ивана Бунина.

«И всё-таки я бы не сказала, что это экранизация, скорее фильм, на который режиссёра и сценариста вдохновил рассказ Бунина. Что касается определения критика, который назвал «Велгу» скандинавской сказкой о мёртвой принцессе и принце, который слишком долго ждал, то я с ним согласна. Мне кажется, фильм получился по-своему образным. А образы существуют для того, чтобы каждый увидел в них что-то своё», — отметила актриса.

Премьера фильма запланирована на октябрь.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.