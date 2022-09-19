военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Синоптик Синенков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Синоптик Синенков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
  • РИА Новости

«На этой неделе погода в Московском регионе будет облачной, прохладной, с кратковременными дождями. Температура воздуха будет ниже нормы на 1—3 градуса. В дневные часы в начале недели ожидается +13…+15 °С, а в конце +12…+13 °С», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, почти каждый день возможны кратковременные дожди.

Со своей стороны, синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» отметил, что в субботу и воскресенье в регионе может наступить небольшое бабье лето.

«То есть опять на 36—48 часов нас оставят дожди в покое и мы спокойно проведём выходные», — добавил он.

Ранее в ЯНАО сообщили о потеплении до +17 °С в середине недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить