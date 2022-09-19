Синоптик Синенков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«На этой неделе погода в Московском регионе будет облачной, прохладной, с кратковременными дождями. Температура воздуха будет ниже нормы на 1—3 градуса. В дневные часы в начале недели ожидается +13…+15 °С, а в конце +12…+13 °С», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, почти каждый день возможны кратковременные дожди.

Со своей стороны, синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» отметил, что в субботу и воскресенье в регионе может наступить небольшое бабье лето.

«То есть опять на 36—48 часов нас оставят дожди в покое и мы спокойно проведём выходные», — добавил он.

Ранее в ЯНАО сообщили о потеплении до +17 °С в середине недели.