В ЯНАО сообщили о потеплении до +17 °С в середине недели

По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, аномально тёплая погода ожидается на этой неделе в Ямало-Ненецком автономном округе. Дневные температуры будут достигать +15…+17 °С.

Об этом информирует URA.RU.

Так, днём в понедельник, 19 сентября, температура поднимется до +15 °С, а ночью не упадет ниже +5 °С. Ветер юго-западный, 7—12 м/с.

Во вторник ожидается +13 °С, в среду — до +17 °С, при этом порывы ветра достигнут 18 м/с.

К концу недели ожидается похолодание с минусовыми температурами в ночные часы.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.