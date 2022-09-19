военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЯНАО сообщили о потеплении до +17 °С в середине недели

Короткая ссылка
По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, аномально тёплая погода ожидается на этой неделе в Ямало-Ненецком автономном округе. Дневные температуры будут достигать +15…+17 °С.
В ЯНАО сообщили о потеплении до +17 °С в середине недели
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

Так, днём в понедельник, 19 сентября, температура поднимется до +15 °С, а ночью не упадет ниже +5 °С. Ветер юго-западный, 7—12 м/с.

Во вторник ожидается +13 °С, в среду — до +17 °С, при этом порывы ветра достигнут 18 м/с.

К концу недели ожидается похолодание с минусовыми температурами в ночные часы.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить