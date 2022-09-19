В сети выйдет драмеди «Конец света»

На «Кинопоиске» осенью 2022 года состоится премьера сериала Александра Незлобина «Конец света» о Князе Тьмы, которому придётся наладить отношения с семьёй ради апокалипсиса. Одну из главных ролей исполнит Юрий Колокольников.

Сюжет картины разворачивается в Чертанове, где с внезапным визитом появляется сам Князь Тьмы (Юрий Колокольников). Цель его прибытия — устроить апокалипсис, но для этого ему нужна помощь сына (Семён Трескунов), 30-летнего кассира супермаркета, который, в отличие от отца, живёт обычной человеческой жизнью. Князю Тьмы придётся наладить отношения с сыном и земными родственниками, чтобы его план по уничтожению человечества осуществился.

По словам режиссёра, «Конец света» — это драмеди, в котором авторы с юмором говорят о семейных проблемах и детских травмах.

«Апокалипсис — лишь внешнее условие, а внутри сериала есть фундамент, в который заложены человеческие взаимоотношения. Мы наняли учёных-религиоведов, чтобы обсудить с ними, какой характер может быть у Князя Тьмы. Затем мы провели несколько авторских сессий с психоаналитиком, чтобы развить характер. Все же знают, что любая проблема тянется из детства, вот и мы решили посмотреть на Князя Тьмы через призму его детских лет. У него был суровый и справедливый отец, вечно пропадавший на работе. Наш герой обижен тем, что он занимался грешниками, работал в тяжёлых условиях, а его никто не поблагодарил — ни люди, ни сверхъестественные силы, ни отец», — отметил Незлобин.

В актёрский состав также вошли Ксения Раппопорт, Владимир Канухин, Аглая Тарасова, Даниил Воробьёв и другие. Шоураннер проекта — Дмитрий Нелидов, ранее работавший над сериалами «Закрыть гештальт», «Проект «Анна Николаевна» и «Беспринципные».

Ранее сообщалось, что российский продюсер, сценарист и шоураннер Александра Ремизова выпустит сериал «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли.