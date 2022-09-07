Анастасия Ивлеева дебютирует в драматической роли

Российский продюсер, сценарист и шоураннер Александра Ремизова выпустит новый сериал «Монастырь», главную роль в котором исполнит Анастасия Ивлеева. Для неё эта работа стала первым опытом в жанре драмы. Режиссёр проекта — Александр Молочников («Скажи ей», «Сбежавшие в Аризону»), а за визуальную часть отвечает оператор Сергей Трофимов («Нулевой пациент»).

В центре сюжета — девушка по имени Мария, беспечная тусовщица, привыкшая к роскошной жизни за чужой счёт. Но однажды для неё всё круто меняется: героиня попадает в серьёзные неприятности, её счета арестовывают, ей грозит тюрьма, а для полноты ощущений её преследуют опасные люди. В результате девушка бежит в Россию, где пытается спрятаться в монастыре.

«Моя Мария — сложный, но не потерянный человек. Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про лёгкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьёзная и интересная работа... Для меня «Монастырь» очень важен как дебют в драматическом проекте, как сериал с классной историей, как личный вызов. Надеюсь, зритель примет меня как актрису и позволит дальше раскрываться в этом направлении», — рассказала Ивлеева.

Александра Ремизова убеждена, что новоиспечённая драматическая актриса блестяще справилась с возложенной на неё задачей.

«Настю Ивлееву к роли готовил Саша Молочников, и она оказалась точным выбором на эту роль. У неё очень подходящая психофизика, Настя попадает в образ современной девушки, и они вместе с Сашей вытаскивали наружу всю глубину и боль персонажа. Могу сказать, что она справилась на тысячу процентов!» — сказала Ремизова.

Съёмки сериала «Монастырь» проходили в Вологодской области. Премьера состоится эксклюзивно на «Кинопоиске», а до этого картина примет участие в первом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.

Ранее на видеосервисах «Кинопоиск» и Okko вышел мистический комедийный сериал «Закрыть гештальт» про мужчину, который после несчастного случая начинает видеть призраков.