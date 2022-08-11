«А что, в ад тоже не берут?»: в сети вышел комедийный сериал «Закрыть гештальт»

В четверг, 11 августа, вышел комедийный сериал «Закрыть гештальт» режиссёра Максима Пежемского. В центре сюжета — менеджер автосалона Фёдор, который выживает после падения из окна и начинает видеть призраков тех, кто не может обрести покой из-за незакрытых гештальтов. Теперь герою придётся помочь всем, кто просит решить их проблемы, а заодно и наладить свою жизнь. В ленте затрагиваются такие темы, как семейные взаимоотношения, детские психологические травмы, проблема «отцов и детей», а также отношение к религии, греховности и коррупции. Подробнее — в материале RT.

На видеосервисах «Кинопоиск» и Okko 11 августа вышел мистический комедийный сериал «Закрыть гештальт» про мужчину, который после несчастного случая начинает видеть призраков.

Режиссёром ленты выступил Максим Пежемский, снявший сериалы «Интерны» и «Проект «Анна Николаевна». Сценарий написал Дмитрий Лемешев («Алиби», «Контакт»). Главную роль исполнил Александр Ильин-младший.

Центральная фигура в сериале — Фёдор Ярцев, менеджер в автосалоне, который ведёт ничем не примечательный образ жизни. Смотрит неинтеллектуальные влоги, забывает купить жене подарок на годовщину свадьбы и отказывается от повышения, чтобы ему предложили лучшие условия.

Герой не беспокоится о будущем и ничего не хочет менять в жизни — десять лет его супруга ждёт, когда они купят дом и уже будут планировать детей, но Федю это не заботит.

Однажды во время ссоры с женой он случайно выпадает из окна квартиры. На время его душа выходит из тела, но потом возвращается обратно. Фёдор чудом выживает, а заодно обретает новый дар — видеть тех, кто уже умер.

Призраков тянет к Ярцеву как магнитом, ведь он — единственная возможность закрыть гештальт, который не даёт им отправиться на покой. Каждая серия посвящена определённой ситуации, в которую волей-неволей попадает герой.

Ироничный сюжет сериала глубже, чем может показаться на первый взгляд. В довольно непринуждённой форме кинематографисты дают зрителю почву для размышлений на такие темы, как семейные взаимоотношения, детские психологические травмы, проблема «отцов и детей». Также в проекте изучается отношение к религии, греховности, коррупции.

© Кадр из сериала «Закрыть гештальт» (2022)

Второй шанс на жизнь Ярцеву дан не просто так, и кажется, что в миссии медиума он нуждается больше, чем призраки в его помощи, поскольку каждый встречный по-своему меняет его, даёт ему возможность что-то осознать, исправиться и стать смелее.

Призраки, как на подбор, все характерные: первой к нему приходит тёща (Юлия Ауг), с которой у Фёдора были натянутые отношения. Также он встречает своего отца Константина в юном возрасте (Денис Власенко), погибшего 30 лет назад, — тот теперь намерен наверстать упущенное в воспитании сына, и бандита Мотю из 1990-х (Фёдор Лавров), доказывающего, что любовь близких людей — великая сила.

В некоторых сценах Костя и Мотя по обе стороны от главного героя подсказывают ему и учат тому, что знают — они похожи на ангела и демона на плечах, каждый из которых пытается взять бразды правления над разумом и совестью героя в свои руки.

Только вот в этой истории ангел и демон могут прийти к соглашению, что доказывает отсутствие в сериале общепринятых оценочных суждений — нет чётких понятий «хорошо» или «плохо». Кто-то становится мудрее и осознаёт свои ошибки, а кто-то стоит на том же месте и не меняется из года в год.

Авторы ленты также доносят до зрителя мысль, что необходимо дорожить теми, кто находится рядом: в нужный момент поступиться гордостью, чтобы признать вину и разрешить конфликт, не забывать говорить о своих чувствах и эмоциях, так как потом может быть слишком поздно.

Все эти серьёзные жизненные вопросы поданы под соусом комедии. Очень трудно не засмеяться при виде того, как главный герой разговаривает в общественных местах с призраками, особенно смешной оказывается ожидаемая реакция людей вокруг — недоумевающий, слегка испуганный взгляд. Несмотря на то, что подобных сцен в кинематографе было уже огромное количество, они не надоедают и всегда побуждают улыбнуться или даже засмеяться в голос.

Также зрителя могут приятно удивить колкие, саркастичные шутки героев, особенно Фёдора, который, к примеру, при виде призрака тёщи спросил: «А что, в ад тоже не берут?»

В целом, сериал по содержанию лёгкий, несмотря на тему смерти. После просмотра комедия в сочетании с драмой наверняка вызовет у зрителей разнообразные эмоции, но ощущения психологической загруженности среди них точно не будет — скорее останутся приятное послевкусие и заряд позитивного настроения.