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В Татарстане ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с в понедельник

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В Татарстане ожидается ухудшение погоды в понедельник, 19 сентября.
В Татарстане ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с в понедельник
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью и утром возможен туман. Ветер умеренный, но местами прогнозируются порывы до 15—20 м/с. Также ожидаются грозы.

Ночью +8...+13 °С, днём +22...+27 °С.

Тем временем в Удмуртии в понедельник ожидаются грозы, усиление порывов южного ветра до 15—17 м/с, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России. В отдельных районах возможен град.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

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