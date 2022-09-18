В Татарстане ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с в понедельник

В Татарстане ожидается ухудшение погоды в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью и утром возможен туман. Ветер умеренный, но местами прогнозируются порывы до 15—20 м/с. Также ожидаются грозы.

Ночью +8...+13 °С, днём +22...+27 °С.

Тем временем в Удмуртии в понедельник ожидаются грозы, усиление порывов южного ветра до 15—17 м/с, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России. В отдельных районах возможен град.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.