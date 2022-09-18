В Тюмени ожидается аномальная жара до +27 °С

В Тюмени во вторник, 20 сентября, ожидается аномальная жара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Гидрометцентра.

Днём температура воздуха составит +27 °С, ночью — до +14 °С.

«21 сентября воздух прогреется до +25 °С, в ночное время — до +13 °С. Облачно, без осадков, ветер 3 м/с», — говорится в прогнозе.

Жаркая погода ожидается и в Башкирии, передаёт mkset.ru со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра. В понедельник днём температура воздуха может составить +27 °С. В отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.