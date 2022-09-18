Синоптик рассказал о дождливой погоде в Москве в начале следующей недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

«Ночь на понедельник будет дождливой, днём также ожидаются осадки. Если не смотреть в окно, то завтра будет трудно отличить ночь от дня, потому что температура будет почти одна и та же. Минимальная температура ночью — +10...+12 °С, а максимальная — всего +12...+14 °С. То есть амплитуда суточного хода температуры — всего два градуса», — рассказал Вильфанд.

По мнению эксперта, это связано с тем, что плотные облака при дождливой погоде не позволяют солнечным лучам проникать к земле.

«Они поглощают и отражают солнечную энергию, поэтому температура почти не будет смещаться в течении суток. Завтра ещё будет очень низкое давление, примерно на 17—20 мм рт. ст. ниже нормы. Погода будет типично осенней: облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ночные температуры — +5...+7 °С, дневные — около +10...+15 °С», —добавил он.

В заключение Вильфанд отметил, что во второй половине недели существенных осадков не ожидается и температура будет близка к норме.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице в выходные дни.