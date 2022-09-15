Синоптик Цыганков рассказал о потеплении в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в последующие дни.

По словам синоптика, с начала сентября в столичном регионе среднесуточная температура была ниже нормы.

«Сегодня и завтра мы подойдём к норме, и дальше будет чуть выше нормы температура. Ожидаются облачность и осадки. Ночные температуры — +9...+11 °С, дневные — +15...+17 °С, в выходные — +16...+18 °С», — рассказал Цыганков.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина высказалась о вероятности снега в Центральной России.