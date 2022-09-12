Синоптик Паршина высказалась о вероятности снега в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина высказалась о вероятности снега в Центральной России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что в октябре дневная температура ожидается в пределах +6...+11 °С, ночная — до +3...+8 °С.

«Если будут приходить циклоны и затягивать очень холодный арктический воздух, то тогда, может быть, в октябре мы и первый снежок увидим. Но сказать ничего точно нельзя, потому что прогноз за месяц можно составить только в средних значениях температуры и осадков», — отметила Паршина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили о заморозках до -3 °С.