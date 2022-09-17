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Депутат Драпеко назвала Масленникова замечательным режиссёром

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Полина Полетаева
Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Игоря Масленникова.
Депутат Драпеко назвала Масленникова замечательным режиссёром
  • globallookpress.com

«Замечательный был режиссёр. Его фильмы стали историей советского кино и любимы миллионами людей на постсоветском пространстве. Его «Шерлок Холмс», по-моему, лучший в мире среди всех постановок. А «Зимняя вишня» стала любимой картиной всех женщин», — рассказала депутат.

По её мнению, молодые режиссёры должны учиться у таких мастеров.

«Соболезнования его родным и близким. Соболезнования студии «Ленфильм», на которой он проработал много-много лет. Ну и конечно, всем тем, кто его любил и помнил», — заключила Драпеко.

Ранее стало известно, что режиссёр Игорь Масленников умер на 91-м году жизни.

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