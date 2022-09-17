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Василий Ливанов назвал Игоря Масленникова профессионалом своего дела

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Актёр Василий Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Игоря Масленникова, у которого снимался в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Василий Ливанов назвал Игоря Масленникова профессионалом своего дела
  • РИА Новости

«Режиссёр Игорь Масленников был профессионалом своего дела, который умел собрать команду и грамотно работать с ней», — сказал Ливанов в беседе с ФАН.

Со своей стороны, актёр Виктор Бычков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что с Масленниковым работалось легко.

«Когда жива была жена его (она продюсер), она позвонила и сказала, что Игорь Фёдорович хочет увидеть меня в фильме своём по Островскому. И там не стоял вопрос ни денег, ни времени. Он позвал — я пришёл. И работалось замечательно. После первого съёмочного дня он ходил и напевал песенку: «Бычков — хороший актёр», — поделился воспоминаниями артист.

Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер на 91-м году жизни.

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