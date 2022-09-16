В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра 18—19 сентября

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за дождя, сильного ветра и похолодания в Крыму с 18 сентября.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главка ведомства по республике.

«В связи с прохождением контрастного холодного фронтального раздела 18 и 19 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами сильные, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 20—25 м/с, на ЮБК и в горах — до 30—35 м/с», — говорится в сообщении.

Температура 19 сентября понизится на 10—12 °С и составит днём +17…+22 °С, ночью +8…+13 °С, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом.