В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
- © МЧС России Главное управление по Ростовской области
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Непогода продлится с 16 по 17 сентября.
Тем временем в Татарстане ожидается потепление, передаёт «Реальное время» со ссылкой на предварительный прогноз регионального Гидрометцентра. В начале следующей недели температура воздуха может составить до +26 °С.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае объявили о высокой пожароопасности до 19 сентября.