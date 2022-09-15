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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом.
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
  • © МЧС России Главное управление по Ростовской области

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Непогода продлится с 16 по 17 сентября.

Тем временем в Татарстане ожидается потепление, передаёт «Реальное время» со ссылкой на предварительный прогноз регионального Гидрометцентра. В начале следующей недели температура воздуха может составить до +26 °С.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае объявили о высокой пожароопасности до 19 сентября.

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