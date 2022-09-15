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Татарстану выделили допфинансирование в размере 3 млн рублей на восстановление лесов

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Татарстан получил дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 3 млн рублей на проведение работ по лесовосстановлению в рамках национального проекта «Экология».
Татарстану выделили допфинансирование в размере 3 млн рублей на восстановление лесов
  • РИА Новости

Распоряжение правительства о выделении регионам субвенций на увеличение площади лесовосстановления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза республики.

Всего в этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане», федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» из федерального бюджета выделено 111,5 млн рублей.

Из них 89,5 млн рублей направят на наращивание объёмов лесовосстановления, пишет inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области планируют в 2022 году восстановить 950,4 га лесов в рамках региональной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

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