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В Мурманской области рассказали о планах по восстановлению лесов

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В Мурманской области планируют в 2022 году восстановить 950,4 га лесов в рамках региональной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
В Мурманской области рассказали о планах по восстановлению лесов
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Gontarczyk / 500px

Об этом сообщает Nord-News.

По информации регионального Минприроды, уже восстановлены леса на площади 761,4 га.

«Это составляет 80% от плана. Восстановление лесов продолжится и в осенний лесокультурный сезон текущего года», — заявили в ведомстве.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области произошло 29 лесных пожаров с начала 2022 года. За аналогичный период 2021-го было зафиксировано 156 возгораний.

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