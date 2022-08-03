В Мурманской области рассказали о планах по восстановлению лесов
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Об этом сообщает Nord-News.
По информации регионального Минприроды, уже восстановлены леса на площади 761,4 га.
«Это составляет 80% от плана. Восстановление лесов продолжится и в осенний лесокультурный сезон текущего года», — заявили в ведомстве.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области произошло 29 лесных пожаров с начала 2022 года. За аналогичный период 2021-го было зафиксировано 156 возгораний.