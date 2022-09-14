«Одноклассники» запускают образовательный проект для авторов и бизнеса

Социальная сеть «Одноклассники» запускает «Академию контента» — масштабный образовательный курс для тех, кто хочет создавать контент в социальной сети и развивать свою страницу. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что курс будет полезен всем, кто хочет разбираться в выстраивании контент-стратегии, а также узнать секреты создания комьюнити и монетизации.

Образовательный курс стартует 3 октября, продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей. Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке. Спикерами академии выступят инфлюенсеры и эксперты по работе с соцсетями, которые имеют собственную лояльную аудиторию на различных площадках и ведут авторские программы и курсы.

Кроме того, студенты будут получать обратную связь от известных блогеров, экспертов рынка и сотрудников соцсети. «Одноклассники» также выделят 1 млн рублей на продвижение групп или профилей через внутренний рекламный кабинет для лучших 100 учеников: каждый получит 10 тыс. рублей в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили движение благодарностей учителям и фотокниги.