«Одноклассники» запустили движение благодарностей учителям и фотокниги

Социальная сеть «Одноклассники» объявляет о старте ежегодной акции «Бесценный урок» — в начале каждого учебного года пользователи соцсети смогут оставлять благодарности своим учителям в специальном мини-приложении. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что миллионы пользователей с 1 сентября по 5 октября смогут сказать «спасибо» своим наставникам, и в День учителя педагоги страны увидят благодарности от своих выпускников и нынешних учеников в «Одноклассниках».



В специальном мини-приложении «Бесценный урок» можно написать благодарность своим учителям, а новый сервис «Фотокнига» позволит создать цифровой фотоальбом из памятных снимков в четырёх школьных темах оформления, отсканировать их и раскрасить чёрно-белые фото с помощью технологий машинного обучения и нейросетей. Кроме того, пользователям стал доступен фотомарафон #ЛетимнаЛинейку, где можно поделиться фотографиями с линейки этого года и прошлых лет.



Соцсеть планирует сделать движение «Бесценный урок» ежегодным и каждый раз ко Дню учителя собирать всероссийскую базу поздравлений и благодарностей.



Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили новое позиционирование и масштабное обновление.