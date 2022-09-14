Высший уровень опасности пожаров грозит Подмосковью

Наивысшие классы пожарной опасности прогнозируются на этой неделе в 12 регионах России, в том числе в Подмосковье, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В связи со сложившимися метеорологическими условиями ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности в республиках Тыва, Калмыкия, Башкортостан и Татарстан, в Ставропольском и Алтайском краях, в Омской, Томской, Астраханской, Московской, Владимирской и Ивановской областях», — говорится в сообщении на сайте института.

Также есть вероятность расространения пожаров из Казахстана на территорию Оренбургской, Челябинской и Курганской областей.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков направил в Туву дополнительные силы для борьбы с природными пожарами.